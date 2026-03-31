Nuovi indagati sono stati iscritti nel caso riguardante la vendita di San Siro, tra cui due ex assessori del comune di Milano e manager delle due società di calcio. L'inchiesta riguarda presunte agevolazioni nell'acquisto dell'area da parte delle squadre. Le autorità hanno notificato gli avvisi di garanzia e stanno conducendo accertamenti per chiarire eventuali irregolarità.

Si allarga l’indagine sulla vendita dello stadio San Siro di Milano. La guardia di finanza ha effettuato perquisizioni negli uffici del Comune e nelle abitazioni di diversi indagati. Tra loro ci sono gli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris, il direttore generale Christiann Malangone e alcuni manager e consulenti di Inter e Milan. L’ipotesi è che le due società siano state favorite per la vendita del Meazza. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ex assessori indagati per la vendita di San Siro, avrebbero favorito Inter e Milan per l'acquisizione

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