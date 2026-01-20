Treno contro un container a Milano ci sono due persone indagate

Il 13 settembre 2024 a Milano, un incidente ferroviario ha coinvolto un treno regionale proveniente da Domodossola e un container caduto da un treno merci. Due persone sono attualmente indagate in relazione all’accaduto, che si è verificato lungo la tratta di Greco Pirelli. L’incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza dei sistemi ferroviari e sulla gestione delle operazioni di trasporto merci.

