Treno contro un container a Milano ci sono due persone indagate
Il 13 settembre 2024 a Milano, un incidente ferroviario ha coinvolto un treno regionale proveniente da Domodossola e un container caduto da un treno merci. Due persone sono attualmente indagate in relazione all’accaduto, che si è verificato lungo la tratta di Greco Pirelli. L’incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza dei sistemi ferroviari e sulla gestione delle operazioni di trasporto merci.
Ci sono due indagati per l’incidente ferroviario di Greco Pirelli del 13 settembre 2024, quando un treno regionale proveniente da Domodossola si era schiantato contro un container caduto da un treno merci che, a sua volta, era stato urtato da un altro convoglio cargo. Nel sinistro erano rimaste.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Scontro tra un treno e un container a Milano, chiuse le indagini per disastro ferroviario: 2 indagatiLa Procura di Milano ha concluso le indagini sull'incidente ferroviario avvenuto il 13 settembre 2024 vicino alla stazione di Greco Pirelli.
Scontro tra un treno e un container a Milano, chiuse le indagini per disastro ferroviario: 2 indagati - La Procura ha chiuso le indagini sull’incidente ferroviario avvenuto il 13 settembre 2024 nei pressi della stazione di Greco Pirelli (Milano) ... fanpage.it
