La Corte dei Conti apre 10 istruttorie sull'urbanistica di Milano | Accertamenti anche sulla vendita di San Siro

La Corte dei Conti della Lombardia ha annunciato di aver avviato circa dieci istruttorie riguardanti l'urbanistica di Milano. Tra gli aspetti oggetto di approfondimento ci sono anche le procedure di vendita dell'area di San Siro. Le indagini si concentrano su vari aspetti legati alla pianificazione e alle operazioni di vendita dell'area stessa. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle singole pratiche.

La Corte dei Conti della Lombardia ha fatto sapere di aver già aperto "una decina" di istruttorie sull'urbanistica di Milano. Il procuratore Paolo Evangelista ha spiegato che accertamenti sono stati avviati anche sulla vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Urbanistica, vendita di San Siro e medaglie olimpiche fuse: i temi caldi della Corte dei ContiMilano, 12 marzo 2026 – La contestata "riforma Foti" sulla Corte dei conti potrebbe far sentire i suoi effetti anche sulle istruttorie con al centro... Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti lancia l’allarme: “Il governo vuole aggirare i controlli”Il governo Meloni sta lavorando a un nuovo decreto riguardante il Ponte sullo Stretto di Messina. Una raccolta di contenuti su San Siro Urbanistica, vendita di San Siro e medaglie olimpiche fuse: i temi caldi della Corte dei ContiL’inaugurazione dell’anno giudiziario, nel 2025 sono segnalati danni erariali per un importo totale superiore a 85 milioni di euro. Presunti abusi edilizi a Milano, 10 le istruttorie aperte. Contestat ... msn.com Corte dei Conti: Aperte 10 istruttorie sull'urbanistica a MilanoIn un caso è già stato emesso un atto di citazione con udienza per la discussione fissata a metà aprile. Le indagini dovranno affrontare almeno due punti: la congruità dei valori fissati dal Consiglio ... rainews.it