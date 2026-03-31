La Guardia di Finanza ha condotto un’operazione a Milano legata alla vendita di San Siro, coinvolgendo nove persone tra ex assessori e manager di due club calcistici. Sono state eseguite perquisizioni negli uffici comunali e nelle sedi delle società sportive. L’indagine riguarda presunte irregolarità nella gestione e nella procedura di vendita dell’impianto sportivo.

Perquisizioni in Comune a Milano e nelle sedi dei club. L’inchiesta ipotizza turbativa d’asta e rivelazione di segreto d’ufficio: nel mirino la procedura che ha portato alla cessione del Meazza per 197 milioni di euro Dalle prime ore della mattinal’inchiesta sulla vendita di San Siro sta scuotendo la città di Milano. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria dellaGuardia di Finanzasta eseguendo perquisizioni negli uffici del Comune di Milano, nella sede della società M-I Stadio partecipata da AC Milan e FC Internazionale Milano e nelle abitazioni di ex dirigenti, manager e consulenti coinvolti nell’operazione. Il decreto è stato disposto dal gip Roberto Crepaldi su richiesta della Procura. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vendita San Siro, blitz della Guardia di Finanza: 9 indagati tra ex assessori e manager di Milan e Inter

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