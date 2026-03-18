La Salernitana ha ottenuto una vittoria a Crotone, conquistando tre punti che le hanno permesso di riavvicinarsi al terzo posto in classifica. Nel frattempo, Rufini ha preso il comando della squadra al posto di Iervolino. La partita si è conclusa con il risultato che ha influenzato la posizione della squadra nel campionato.

La Salernitana ha conquistato tre punti fondamentali a Crotone, riacciuffando il terzo posto in classifica. I tifosi hanno accolto la vittoria con entusiasmo, invocando la cura Cosmi e commentando vivacemente le dinamiche societarie. Il passaggio di consegne tra Iervolino e Rufini appare sempre più imminente. L’atmosfera nel settore del Lunapark è stata descritta come quella di un gioco d’azzardo vincente: la squadra ha scelto la formula un tiro-un orsacchiotto, una metafora per indicare la precisione necessaria per battere l’avversario. Questa vittoria non è solo sportiva, ma segna un punto di svolta nella gestione della società. Dal campo alla dirigenza: uno snodo cruciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salernitana: vittoria a Crotone, Rufini subentra a Iervolino

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