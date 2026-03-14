Poche ore fa, Rufini di Olidata ha firmato il contratto preliminare con la Salernitana, segnando un possibile cambio di gestione. La società si prepara a un nuovo capitolo, mentre l’attuale proprietario potrebbe lasciare il club. La firma è avvenuta in un momento di incertezza, lasciando aperte diverse ipotesi sul futuro della squadra.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’era Iervolino sembra davvero arrivata al crepuscolo. Poche ore fa Cristiano Rufini, imprenditore romano al vertice di Olidata Spa – società quotata in borsa e leader italiano nel settore dell’information technology – avrebbe firmato il preliminare di acquisto delle quote della Salernitana che ( leggi qui ) nei mesi scorsi erano confluite nella nuova holding Salerno Invest. Rufini, rompendo gli indugi degli ultimi giorni, avrebbe formalizzato l’acquisto attraverso una delle holding che fanno riferimento all’imprenditore romano, la Antares. Ora si attende la firma del patron granata: la fine dell’era Iervolino,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salernitana, finisce l’era Iervolino? Rufini (Olidata) firma il preliminare

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