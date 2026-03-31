Le autorità stanno conducendo perquisizioni in diverse sedi legate alla vendita dello stadio di San Siro. L’indagine riguarda la procedura di cessione dell’impianto sportivo tra il Comune di Milano e le società di calcio. Le operazioni investigative sono state avviate il 31 marzo 2026 e coinvolgono vari uffici giudiziari e amministrativi. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui soggetti coinvolti o sulle accuse specifiche.

Milano, 31 marzo 2026 - Per l'indagine sulla vendita di San Siro sono in corso perquisizioni in Comune a Milano, alla M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni sia di ex dirigenti e consulenti delle due squadre, sia degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di Palazzo Marino, Christian Malangone. La Gdf sta eseguendo un decreto del gip Roberto Crepaldi che ha accolto un' istanza dei pm. Tra gli indagati ci sono anche Mark Van Huukslot e Giuseppe Bonomi, uno già manager del club nerazzurro e l'altro presidente di Sport Life City, controllata del Milan, ed Alessandro Antonello, ex ceo corporate Inter.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vendita di San Siro: Finanza in Comune a Milano e alla M-I Stadio di Milan e Inter

Articoli correlati

Vendita di San Siro, Finanza negli uffici del Comune e della società che gestisce lo stadioPer l'indagine sulla vendita di San Siro sono in corso perquisizioni in Comune a Milano, alla M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni sia di...

Scaroni: “San Siro? Stadio iconico grazie a Milan ed Inter. Ecco perchè costruiamo lo stadio insieme”Paolo Scaroni, presidente del Milan, è stato ospite dell'evento "Your Next Milano" andato in scena alla alla Triennale di Milano alla quale, al...

Una raccolta di contenuti

Discussioni sull' argomento Nuovo stadio di Milano, parte l’iter: lavori al via nel 2027; Milano, nuovo stadio San Siro: parte la procedura per l'inizio dei lavori. Il Comune avvia la valutazione ambientale; San Siro, il Comune di Milano fa il primo passo: il cammino verso il nuovo stadio è cominciato; San Siro: incasso d’oro e vendita a prezzo di saldo.

Vendita San Siro, Gdf in Comune a Milano e alla M-I Stadio di Milan e InterPer l'indagine sulla vendita di San Siro sono in corso perquisizioni in Comune a Milano, alla M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni sia di ex dirigenti e consulenti delle due squadre, sia deg ... ansa.it

Il tema era già stato sollevato dal sindaco Beppe Sala in occasione della delibera sulle condizioni di vendita di San Siro a Milan e Inter - facebook.com facebook