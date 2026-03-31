Sono in corso perquisizioni presso il Comune di Milano, la società che gestisce lo stadio San Siro e le abitazioni di ex dirigenti e consulenti di entrambe le squadre coinvolte. Sono stati identificati ex assessori e il direttore generale di Palazzo Marino, nell’ambito di un’indagine sulla vendita dello stadio. Le operazioni riguardano anche gli uffici della società proprietaria dell’impianto sportivo.

Per l'indagine sulla vendita di San Siro sono in corso perquisizioni in Comune a Milano, alla M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni sia di ex dirigenti e consulenti delle due squadre, sia degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di Palazzo Marino, Christian Malangone. La Gdf sta eseguendo un decreto del gip Roberto Crepaldi che ha accolto un' istanza dei pm. Tra gli indagati ci sono anche Mark Van Huukslot e Giuseppe Bonomi, uno già manager del club nerazzurro e l'altro presidente di Sport Life City, controllata del Milan, ed Alessandro Antonello, ex ceo corporate Inter. L'inchiesta sulla vendita di San Siro,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vendita di San Siro, Finanza negli uffici del Comune e della società che gestisce lo stadio

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