Nell'ambito dell'inchiesta sulla vendita dello stadio di San Siro, sono stati eseguiti nuovi sviluppi con perquisizioni e l'iscrizione di nove persone nel registro degli indagati. Le accuse riguardano presunte irregolarità nell'asta e la divulgazione di informazioni riservate. La procura ha aperto un fascicolo e sta conducendo approfondimenti sulla procedura di vendita, senza fornire ulteriori dettagli pubblicamente.

AGI - San Siro: nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla vendita dello stadio milanese. Perquisizioni in corso e nove indagati dalla Procura di Milano per turbativa d'asta e rivelazione di segreto d'ufficio tra i quali gli ex assessori comunali Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris, alcuni consulenti di Inter e Milan all'epoca dei fatti e Simona Collarini, ex dirigente del settore Rigenerazione urbana del Comune e responsabile unico della dismissione dello stadio. La "turbativa" nella vendita dello stadio San Siro. Gli indagati avrebbero turbato " attraverso accordi informali e collusioni tra loro " il procedimento amministrativo per la vendita dello stadio San Siro che si e' sviluppato tra il 2017 e il 2025. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Vendita dello stadio di San Siro, nove indagati per turbativa d’asta e rivelazione di segr...

Articoli correlati

Vendita dello stadio di San Siro, nove indagati per turbativa d’asta e segreto d’ufficioAGI - Perquisizioni in corso e nove indagati per turbativa d'asta e rivelazione di segreto d'ufficio tra i quali gli ex assessori comunali Giancarlo...

Vendita San Siro, nove indagati in inchiesta per turbativa d’asta(Adnkronos) – La procura di Milano indaga per turbativa d'asta sulla vendita dello stadio San Siro e sono nove gli indagati tra Comune e persone...

Tutti gli aggiornamenti

Discussioni sull' argomento San Siro, il Comune di Milano fa il primo passo: il cammino verso il nuovo stadio è cominciato; Milano, nuovo stadio San Siro: parte la procedura per l'inizio dei lavori. Il Comune avvia la valutazione ambientale; Nuovo Stadio San Siro Milano: il Comune avvia la VAS, lavori da fine 2027; Al via l'iter per il nuovo stadio San Siro a Milano e la riqualificazione dell'area: lavori nel 2027.

Vendita dello stadio di San Siro, nove indagati per turbativa d’asta e rivelazione di segr...AGI - San Siro: nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla vendita dello stadio milanese. Perquisizioni in corso e nove indagati dalla Procura di Milano per turbativa d'asta e rivelazione di segreto d'uffici ... msn.com

Inter e Milan sarebbero state favorite dal Comune di Milano nella compravendita dello stadio di San Siro facebook

San Siro, l’accusa dei pm: «Accordi tra dirigenti comunali e club per pilotare la vendita del Meazza» x.com