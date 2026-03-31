Vela Trofeo Princesa Sofia 2026 | Riccardo Pianosi domina tutti i risultati

La cinquantesima quinta edizione del Trofeo Princesa Sofia si svolge nelle acque di Palma di Maiorca, rappresentando l’apertura del Sailing Grand Slam 2026 dedicato alla vela olimpica. Tra i partecipanti, Riccardo Pianosi si distingue per aver ottenuto i risultati più importanti nelle varie prove della competizione. La manifestazione si tiene dal 2026 e coinvolge numerosi equipaggi provenienti da diverse nazioni.

Le acque di Palma di Maiorca ospitano la cinquantacinquesima edizione del Trofeo Princesa Sofia, competizione che segna l’apertura ufficiale del Sailing Grand Slam 2026 per la vela olimpica. Nella giornata di oggi, a Palma de Maiorca, è stata giornata di gare per il Trofeo Princesa Sofia. Le condizioni meteorologiche, ottimali, hanno garantito il regolare svolgimento delle regate programmate nelle dieci classi in gara. Buon inizio per l’Italia con un’ottima prestazione di Riccardo Pianosi nel Formula Kite maschile. L’atleta azzurro ha conquistato il primo posto della classifica provvisoria grazie a tre affermazioni in giornata, posizionandosi davanti al singaporiano Max Maeder. 🔗 Leggi su Sportface.it

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