Vela Italia in grande spolvero nel day-2 al Trofeo Princesa Sofia! Brillano Pianosi Berta Calabrò e Maggetti

Nel secondo giorno del 55° Trofeo Princesa Sofia, evento di apertura del Sailing Grand Slam 2026, si sono distinti atleti italiani nelle varie classi di vela. La competizione si svolge nella baia di Palma di Maiorca, dopo una prima giornata dedicata alle prove di assaggio. Tra i partecipanti italiani, sono emersi risultati positivi per alcuni velisti, mentre le regate sono proseguite con numerose prove in programma.

Dopo una prima giornata d’assaggio quest’oggi è entrato definitivamente nel vivo il 55° Trofeo Princesa Sofia, evento d’apertura del Sailing Grand Slam 2026 (massimo circuito internazionale di vela olimpica) che si sta disputando nella baia di Palma di Maiorca. Tutte e dieci le classi olimpiche sono scese in acqua portando a termine il programma odierno, grazie a delle condizioni meteo ottimali che hanno regalato tanta azione e grande spettacolo. Italia che si conferma ai vertici nel 470 misto, con Elena BertaGiulio Calabrò in seconda posizione assoluta (8-5 oggi) dopo le cinque regate della prima fase di qualificazione dietro ai francesi PacaudDe Gennes e con gli altri azzurri Giacomo FerrariAlessandra Dubbini (6-9) stabili in settima piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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