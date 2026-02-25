Verucchio esclusa dai Comuni Montani scelta ingiusta | l’affondo del senatore Croatti M5S contro il Governo

Duro intervento del senatore sull'esclusione del comune riminese dai benefici montani: “L'esecutivo finanzia le armi, la Regione invece mette al centro i bisogni dei cittadini” “Misure che contrastano lo spopolamento dei comuni delle aree interne e che prevedono anche specifici sostegni per la sicurezza dei territori. Un altro modo, l’ennesimo, con cui l’esecutivo Meloni decide di tagliare risorse ai nostri comuni, primo presidio per rispondere ai bisogni primari dei cittadini, lasciandoli sempre più soli ad affrontare le complicate sfide che li attendono - continua Croatti -. Positivo in tal senso il pronto intervento della regione Emilia Romagna che ha deciso di sostenere i comuni della regione esclusi dalla classificazione, e quindi dagli incentivi, coprendo i tagli del governo con proprie risorse”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

