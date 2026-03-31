Una nuova variante del Covid, denominata Cicada, ha attirato l'attenzione pubblica a causa delle sue oltre 70 mutazioni. La sua presenza ha generato discussioni tra gli esperti, che si dividono sulla sua pericolosità. Sono stati analizzati i possibili effetti sui vaccini e le eventuali differenze rispetto alle varianti precedenti. I dettagli relativi alle mutazioni stanno alimentando il dibattito sulla diffusione e il rischio associato.

Ha oltre 70 mutazioni e divide gli esperti. Quanto è davvero pericolosa e cosa cambia con i vaccini? I dettagli che fanno discutere. Una nuova variante del Covid torna a far parlare gli esperti e riaccende il dibattito sul futuro della pandemia. Si chiama BA.3.2, ma è già conosciuta con un soprannome curioso: Cicada. Il nome circola sempre più spesso nel gossip sanitario e nelle analisi scientifiche, mentre cresce l’attenzione su cosa è successo davvero e su quali possano essere le conseguenze. La variante Cicada appartiene alla famiglia di Omicron ed è stata individuata per la prima volta in Sudafrica alla fine del 2024. Per mesi è rimasta sotto osservazione senza destare particolare preoccupazione, ma nel corso del 2025 ha iniziato a diffondersi con maggiore rapidità, soprattutto negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Variante Cicada Covid: la verità sulle mutazioni che spaventano!

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