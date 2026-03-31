Una nuova variante di Covid, denominata BA.8, è stata identificata, attirando l’attenzione degli esperti. Questa variante presenta un elevato numero di mutazioni, anche se i sintomi associati sembrano meno gravi rispetto ad altre varianti precedenti. La scoperta è stata comunicata in un rapporto recente, che ha evidenziato la presenza di questa nuova forma virale nel territorio nazionale.

Roma, 31 marzo 2026 – Si torna a parlare di Covid. C’è infatti una nuova variante su cui si sta concentrando l’attenzione degli esperti: è la BA.3.2 e si sta diffondendo rapidamente per esempio negli Stati Uniti. Battezzata Cicada sui social, BA.3.2 ha circolato inosservata dalla fine del 2024, da quando nel novembre di quell'anno è stata rilevata per la prima volta in un campione respiratorio raccolto in Sudafrica. Segni particolari: ha un elevato numero di mutazioni che la differenziano dalle varianti più frequenti nell'ultimo periodo. Nessun allarme, ma occhi aperti. A fare il punto sono gli scienziati, che tuttavia precisano come finora non ci siano segni che Cicada sia più pericolosa o causi una malattia più grave rispetto alle altre varianti dell'inverno 2025-2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Covid, spunta la variante Cicada. I sintomi? Non sembrano più gravi, ma ha un elevato numero di mutazioni

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