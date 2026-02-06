Molestie in albergo atleta 16enne abusata | chiesti 5 anni per l’arbitro di scherma

Il pubblico ministero ha chiesto cinque anni di carcere per Emanuele Bucca, arbitro di scherma internazionale. L’accusa riguarda un episodio di molestie su una ragazza di 16 anni, avvenuto in un albergo di Rimini. La vicenda è emersa durante l’udienza di ieri davanti ai giudici del collegio, che ora decideranno sulla condanna.

Rimini, 6 febbraio 2026 – Una condanna di cinque anni. È la richiesta avanzata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi nell’udienza svoltasi ieri davanti ai giudici del Collegio di Rimini, nel processo che vede imputato Emanuele Bucca, arbitro internazionale di scherma, accusato di un presunto episodio di molestie ai danni di una minore. L'episodio a Riccione nel 2021. I fatti contestati risalgono al 13 maggio 2021 e sarebbero avvenuti in un albergo di Riccione, dove la giovane si trovava per partecipare ai Campionati italiani di scherma Cadetti e Giovani, disputati al Playhall. La presunta vittima è una schermitrice, siciliana come l’imputato, all’epoca 16enne, che in quei giorni era in trasferta insieme alla propria famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un arbitro di scherma di 46 anni, residente a Mazara del Vallo, è stato portato in tribunale con l’accusa di violenza sessuale.

