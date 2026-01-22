Avance e palpeggiamenti contro ragazze e lavoratrici | 25enne arrestato per sette episodi di molestie sessuali
Un uomo di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di aver commesso sette episodi di molestie sessuali e palpeggiamenti contro ragazze e lavoratrici, principalmente nelle vicinanze della stazione e in altre zone della città. La Cisl Romagna aveva segnalato anche episodi di aggressioni, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle donne e dei lavoratori nella zona.
'Complimenti' e palpeggiamenti in zona stazione (e non solo), ma la Cisl Romagna aveva parlato anche di vere e proprie aggressioni. È stato infine arrestato l'uomo sospettato di molestie sessuali nell'area della stazione ferroviaria di Ravenna. Si tratta di un 25enne senegalese che ieri.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
