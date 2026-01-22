Avance e palpeggiamenti contro ragazze e lavoratrici | 25enne arrestato per sette episodi di molestie sessuali

Un uomo di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di aver commesso sette episodi di molestie sessuali e palpeggiamenti contro ragazze e lavoratrici, principalmente nelle vicinanze della stazione e in altre zone della città. La Cisl Romagna aveva segnalato anche episodi di aggressioni, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle donne e dei lavoratori nella zona.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.