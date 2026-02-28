Oggi l’International Football Association Board si prepara a approvare nuove regole per contrastare i furbetti del calcio. Le modifiche riguardano le sostituzioni, i secondi gialli, gli angoli e il fuorigioco, con l’obiettivo di rendere il gioco più chiaro e meno soggetto a interpretazioni soggettive. La decisione arriva dopo un dibattito durato settimane tra le federazioni e gli arbitri.

Lotta dura ai perditempo. Può darsi ci siano altre urgenze nel calcio, anzi sicuro, dall’interpretazione dei falli di mano al fuorigioco (risolto geometricamente, grazie al Var, ma non filosoficamente, nel senso di quando si è in fuorigioco). L’Ifab ci sta lavorando, anche se non è facile trovare un punto d’incontro. Però sul tempo sprecato dagli insopportabili furbetti del quartierino dovrebbe esserci l’unanimità e oggi l’Ifab, alla sua centoquarantesima assemblea generale, darà probabilmente un altro colpo a quell’antisportività sempre più diffusa. Nuove regole che entreranno in vigore dal primo giugno, quindi fin dal Mondiale nordamericano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sostituzioni, secondi gialli, angoli, fuorigioco: lotta ai furbetti del calcio, come cambiano le regole

Stop ai furbetti del condominio: dal 2026 partono le nuove regole per amministratori e condominiIl disegno di legge prevede norme più stringenti sulla figura dell'amministratore di condominio ma non solo: ecco cosa accade ai pagamenti, ai lavori...

Le nuove regole del volley: attacchi, sostituzioni e segnalazioni rivoluzionano il giocoUna revisione mirata delle norme fondamentali della pallavolo è stata avviata dalla Federazione Internazionale (FIVB) con l’obiettivo di sperimentare...

Aggiornamenti e notizie su Sostituzioni.

Argomenti discussi: Sostituzioni, secondi gialli, angoli, fuorigioco: lotta ai furbetti del calcio, come cambiano le regole.

Oggi l’International Football Association Board dovrebbe approvare le novità per combattere i simulatori e chi cerca di guadagnare secondi. Si partirà dal MondialeOggi l’International Football Association Board dovrebbe approvare le novità per combattere i simulatori e chi cerca di guadagnare secondi. Si partirà dal Mondiale ... gazzetta.it

Mondiali 2026, pieni poteri al Var: deciderà su calci d'angolo e secondi cartellini gialliAttualmente, il VAR interviene su gol, rigori, cartellini rossi e casi di identità sbagliata, ma l’inclusione dei corner e dei secondi gialli rappresenta un ampliamento significativo. Il controllo dei ... ilmessaggero.it