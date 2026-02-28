Nuove regole in arrivo | VAR sui cartellini gialli al caso Vinicius-Prestianni

Nuove regole stanno per essere introdotte nel calcio internazionale, con un focus specifico sull’utilizzo del VAR per i cartellini gialli. Recentemente, si è discusso di un caso tra un giocatore con il numero 20 e un avversario, che ha acceso il dibattito sulle modalità di intervento del videoarbitro. La revisione delle procedure mira a migliorare la gestione delle situazioni disciplinari durante le partite.

Il quadro regolamentare del calcio internazionale è al centro di una fase di revisione mirata a chiarire procedure, potenziare la gestione del tempo di gara e rafforzare le misure contro comportamenti razzisti. Le proposte in esame mirano a introdurre novità operative del VAR, a definire tempi di azione più stringenti e a ridefinire l'applicazione del fuorigioco, con riflessi concreti anche in campionati come la Serie A e la Champions League. Una delle misure principali riguarda l'uso del VAR anche per l'assegnazione degli angoli, con la possibilità di intervenire in situazioni complesse per evitare errori di attribuzione. Contestualmente, si discute di intervenire sul secondo cartellino giallo, tema tornato al centro dell'attenzione in seguito a episodi di gioco particolarmente criticati.