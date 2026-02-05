Olimpiadi 2026 Greenpeace espone i 5 cerchi che colano petrolio in piazza Duomo a Milano
Giovedì mattina attiviste e attivisti di Greenpeace Italia hanno posizionato una grande installazione raffigurante i cinque Cerchi Olimpici che colano petrolio e la scritta “Sponsored by Eni” in Piazza del Duomo a Milano, dove in serata è atteso l’arrivo della Fiamma Olimpica. Gli attivisti, che hanno mostrato striscioni con la scritta “Fuori dai giochi le aziende inquinanti”, contestano la presenza tra i principali sponsor delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 del colosso del petrolio e del gas Eni, le cui emissioni di gas serra minacciano la sopravvivenza della stagione invernale e dei Giochi stessi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Olimpiadi 2026, la protesta di Peta in piazza del Duomo a Milano: "Meglio nudi che indossare piume"
La protesta di Peta a Milano contro l’uso di piume negli eventi olimpici del 2026.
Olimpiadi 2026, cresce l'attesa a Milano: giornalisti, atleti e tifosi affollano piazza del Duomo
