Questa mattina a Milano, attivisti di Greenpeace hanno aperto una grande installazione in Piazza del Duomo. I cinque cerchi olimpici sono raffigurati con il petrolio che cola, accompagnati dalla scritta “Sponsored by Eni”. L’evento si è svolto proprio mentre in città si attendeva l’arrivo della Fiamma Olimpica, creando un forte impatto visivo e simbolico sulla presenza dello sponsor energetico.

Giovedì mattina attiviste e attivisti di Greenpeace Italia hanno posizionato una grande installazione raffigurante i cinque Cerchi Olimpici che colano petrolio e la scritta “Sponsored by Eni” in Piazza del Duomo a Milano, dove in serata è atteso l’arrivo della Fiamma Olimpica. Gli attivisti, che hanno mostrato striscioni con la scritta “Fuori dai giochi le aziende inquinanti”, contestano la presenza tra i principali sponsor delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 del colosso del petrolio e del gas Eni, le cui emissioni di gas serra minacciano la sopravvivenza della stagione invernale e dei Giochi stessi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Greenpeace espone i 5 cerchi che colano petrolio in piazza Duomo a Milano

Approfondimenti su Olimpiadi2026 Greenpeace

La protesta di Peta a Milano contro l’uso di piume negli eventi olimpici del 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi2026 Greenpeace

Milano-Cortina 2026, Greenpeace espone in Duomo Cerchi Olimpici che colano petrolioGli attivisti di Greenpeace Italia hanno posizionato un'installazione raffigurante i Cerchi Olimpici che colano petrolio in Duomo a Milano ... dire.it

La protesta di Greenpeace contro le Olimpiadi Milano-Cortina: i 5 cerchi che colano petrolio in piazza Duomo(LaPresse) Giovedì mattina attiviste e attivisti di Greenpeace Italia hanno posizionato una grande installazione raffigurante i cinque Cerchi Olimpici che colano petrolio e la scritta Sponsored by En ... msn.com

Greenpeace attacca frontalmente – con un video ad hoc – uno dei main sponsor dei Giochi Olimpici Milano - Cortina, il colosso di petrolio e gas Eni, che con le sue emissioni “sta contribuendo a far scomparire la neve e il ghiaccio da cui le Olimpiadi stesse dip facebook