Vandali nel parcheggio di piazza della Pace a Bologna | svuotati 7 estintori 50 auto imbrattate

Nella serata di ieri, un episodio di vandalismo si è verificato nel parcheggio di piazza della Pace a Bologna. Durante l’intervento, sono stati svuotati sette estintori e 50 veicoli sono stati imbrattati. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e valutare eventuali misure di sicurezza aggiuntive.

Bologna, 26 gennaio 2026 – Raid vandalico in un parcheggio privato in piazza della Pace ieri sera con 50 auto danneggiate e imbrattate. Un giovane di 15 anni è stato individuato e denunciato dalla polizia, dopo che numerosi residenti avevano segnalato la presenza di almeno tre ragazzi che si erano introdotti furtivamente nei sotterranei del palazzo e avevano danneggiato numerose automobili spruzzando la polvere degli estintori presenti nel parcheggio. Banda dei catalizzatori in azione: “Raid per i metalli preziosi interni” La fuga dei tre giovani. All’arrivo degli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, i tre giovani sono scappati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Recenti atti di vandalismo hanno causato danni significativi a un deposito comunale.

