Valtur Brindisi perfetta in casa | anche Avellino cade 83-67 al PalaPentassuglia

Valtur Brindisi conferma la sua solidità al PalaPentassuglia, vincendo anche contro Avellino con il punteggio di 83-67. La squadra dimostra continuità e determinazione tra le mura amiche, mantenendo saldo il suo rendimento casalingo e rafforzando la posizione in classifica. Una prestazione che sottolinea l'importanza del fattore campo nel percorso stagionale del team brindisino.

BRINDISI - Fra le mura amiche del PalaPentassuglia, la Valtur Brindisi continua a fare il suo dovere. Gli uomini allenati da Piero Bucchi hanno battuto Avellino (83-67) senza difficoltà, in una partita valevole per la 24esima giornata del campionato di A2. La New Basket ha indirizzato fin da.🔗 Leggi su Today.it

Unicusano Avellino Basket nella tana della Valtur BrindisiUnicusano Avellino Basket si prepara ad affrontare la trasferta a Brindisi, nel match contro la Valtur Brindisi.

Battuta d’arresto per la Valtur Brindisi: cade a Cremona, punteggio finale 72-61La Valtur Brindisi ha subito una sconfitta a Cremona, con il punteggio di 72-61.

