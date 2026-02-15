Valtur Brindisi sempre in controllo | anche Roseto soccombe al PalaPentassuglia

Valtur Brindisi ha dominato contro Roseto, che ha perso al PalaPentassuglia a causa di un avversario più forte. La squadra di coach Bucchi ha mantenuto il controllo della partita dall'inizio alla fine, anche senza Miani, infortunato. Il match si è concluso con un risultato chiaro e senza troppi rischi. Roseto ha faticato a tenere il passo e si è arreso nei momenti più difficili.

Gli uomini di coach Bucchi si impongono per 93-74, restando nel gruppone delle inseguitrici della capolista Pesaro. Prova maiuscola di Esposito, autore di 25 punti BRINDISI - La Valtur Brindisi non stecca mai in casa. Gli uomini di coach Bucchi, orfani dell'infortunato Miani, hanno superato il fanalino di coda Liofilchem Roseto, in una gara valevole per la 28esima giornata del campionato di A2. I padroni di casa, sempre in vantaggio, ad eccezione di una breve parentesi all'inizio del secondo periodo, hanno controllato il match, senza strafare. In più occasioni la squadra di coach Alessandro Finelli ha cercato di ricucire il divario con la Stella del sud, contenendone i tentativi di fuga.