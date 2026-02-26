Scuola e arte arriva il protocollo Educare alla bellezza | mostre negli istituti superiori e riqualificazione degli edifici scolastici con il patto Valditara-Giuli

Siglato il protocollo Valditara-Giuli “Educare alla bellezza” per portare l’arte nelle scuole. L’intesa prevede mostre negli istituti superiori, riqualificazione degli edifici e progetti specifici per le aree marginali, puntando a rafforzare l’identità culturale e la coscienza civica degli studenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Prevenzione della salute a scuola, il 74% degli istituti scolastici piacentini ha aderitoContrasto alle dipendenze sia da alcol e sostanze stupefacenti, sia da nuove tecnologie, impegno contro la sedentarietà e per favorire l’attività...

Studente ucciso a scuola a La Spezia, il CNDDU scrive a Valditara: “Metal detector negli istituti, basta armi in classe”In seguito alla tragica morte dello studente accoltellato a La Spezia, il CNDDU chiede al Ministro Valditara l’installazione di metal detector nelle...

A Modugno arriva «SteamFestival, la scienza in tasca»: 5 giorni a scuola tra scienza e arteUn abbraccio tra scienza e arte che trova nella scuola il suo luogo ideale. Da lunedì 9 a sabato 14 febbraio, all’IISS Tommaso Fiore di Modugno, va in scena la terza edizione di SteamFestival, la ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Arte, riapre il Museo della Scuola Romana. E arriva la collezione di Cesare ZavattiniPaesaggi, a restituire l'anima – senza tempo - dell'Urbe. Cantieri, come misura dei mutamenti del suo orizzonte - urbanistico, politico, sociale – tra nuovi progetti e demolizioni. Poi, le 54 opere ... ilmessaggero.it

