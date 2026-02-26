Scuola e arte arriva il protocollo Educare alla bellezza | mostre negli istituti superiori e riqualificazione degli edifici scolastici con il patto Valditara-Giuli

Da orizzontescuola.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Siglato il protocollo Valditara-Giuli “Educare alla bellezza” per portare l’arte nelle scuole. L’intesa prevede mostre negli istituti superiori, riqualificazione degli edifici e progetti specifici per le aree marginali, puntando a rafforzare l’identità culturale e la coscienza civica degli studenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

