Uso dello spazio aereo nuovo scontro Usa-Francia Parigi lo ha vietato ad aerei israeliani equipaggiati con armi americane

Il 31 marzo 2026, è stato segnalato un nuovo scontro tra Stati Uniti e Francia riguardante l’utilizzo dello spazio aereo francese e delle basi sul territorio francese. La Francia ha vietato l’accesso a aerei israeliani equipaggiati con armi americane, in relazione alla situazione in Iran e alle operazioni militari in corso. La disputa coinvolge anche le autorizzazioni per le attività militari transalpine.

Roma, 31 marzo 2026 – Nuovo scontro fra Usa e Francia. Questa volta il terreno di confronto riguarda l’utilizzo dello spazio aereo francese e delle basi transalpine da parte degli Usa nell’ambito della guerra all’Iran. Ad innescare la miccia è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump “La Francia è stata ''molto poco collaborativa'' nella guerra contro l'Iran e ''gli Stati Uniti non lo dimenticheranno''. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti sul suo profilo Truth. ''La Francia non ha permesso agli aerei diretti in Israele, carichi di rifornimenti militari, di sorvolare il territorio francese'', ha scritto Trump sottolineando che ''la Francia è stata molto poco collaborativa''. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Uso dello spazio aereo, nuovo scontro Usa-Francia. Parigi lo ha vietato ad aerei israeliani equipaggiati con armi americane Articoli correlati 8 aerei israeliani all’aeroporto di Fiumicino dopo raid Usa-Israele su Iran, flotta in Italia per far spazio a mezzi militariNella notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2026, El Al ha rotto la tradizione dello Shabbat per evacuare la propria flotta civile dall' Aeroporto... Leggi anche: Iran: Easa, 'aerei dovrebbero evitare lo spazio aereo iraniano' Una raccolta di contenuti su Uso dello spazio aereo nuovo scontro... Temi più discussi: La Spagna dice No: chiuso lo spazio aereo agli Usa; Da Sanchez nuovo smacco a Trump: la Spagna chiude lo spazio aereo ai caccia impegnati nella guerra con l'Iran; Spagna chiude spazio aereo a voli coinvolti nel conflitto in Iran; La Spagna chiude lo spazio aereo ai voli coinvolti negli attacchi all’Iran. Medio Oriente: Parigi ha vietato l'uso del suo spazio aereo a voli Israele con a bordo armi Usa per la guerra contro l'Iran - LIVE'Nuova bordata di Trump agli alleati: 'Chi non ci ha aiutato vada a prendersi da solo il petrolio a Hormuz' (ANSA) ... ansa.it Guerra, Parigi vieta spazio aereo a voli Israele con armi Usa. L'Iran approva pedaggio per le navi nello StrettoGuerra Iran. Trump parla di 'grandi progressi' nelle discussioni con 'il nuovo regime' iraniano ma minaccia conseguenze devastanti in caso di fallimento delle trattative. ilmattino.it Trump, duro attacco ai Paesi che non stanno aiutando gli Usa in Iran, in particolare a Francia e Gb: "Volete il petrolio Andate a Hormuz e prendetevelo, o compratelo da noi. Gli Stati Uniti hanno smesso di aiutarvi" - https://shorturl.at/EtEMK - facebook.com facebook Una delle salse più famose di Francia che si usa sul pesce: videoricetta della grenobloise per approfondire leggi l'articolo qui: x.com