Iran | Easa ' aerei dovrebbero evitare lo spazio aereo iraniano'

L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) ha consigliato alle compagnie aeree di evitare temporaneamente il passaggio sullo spazio aereo iraniano. La decisione deriva dalle attuali tensioni e dalla possibilità di un intervento militare statunitense nella regione. La misura mira a garantire la sicurezza dei voli e a prevenire rischi potenziali legati alla situazione geopolitica in Iran.

Berlino, 17 gen. (Adnkronos) - L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) ha invitato le compagnie aeree a evitare momentaneamente lo spazio aereo iraniano a causa della "situazione in corso e la possibilità di un'azione militare statunitense". L'Easa ha consigliato agli operatori aerei di "prestare attenzione e di attuare piani di emergenza per le operazioni e la pianificazione delle rotte all'interno dello spazio aereo dei paesi vicini, in particolare dove si trovano le basi militari statunitensi". L'Easa ha dichiarato che le forze di difesa aerea iraniane sono "in stato di massima allerta" a causa dell'escalation, aggiungendo che "attualmente vi è una maggiore probabilità di errori di identificazione" nello spazio aereo iraniano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

