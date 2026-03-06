8 aerei israeliani all’aeroporto di Fiumicino dopo raid Usa-Israele su Iran flotta in Italia per far spazio a mezzi militari
Otto aerei israeliani sono arrivati all’aeroporto di Fiumicino dopo un'operazione militare congiunta tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La flotta, composta da velivoli civili, si trova ora in Italia per fare spazio a mezzi militari. Nella notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2026, la compagnia aerea israeliana ha interrotto le attività dello Shabbat per evacuare gli aerei dall’aeroporto di Tel Aviv.
Nella notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2026, El Al ha rotto la tradizione dello Shabbat per evacuare la propria flotta civile dall' Aeroporto Ben Gurion. L'Italia, che la ha ospitata, si è schierata ancora una volta dalla parte degli aggressori, già autori del genocidio a Gaza 8 aerei i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, uccisi membri del regime. Teheran: colpiremo le basi americane, razzi sulla V flotta in Bahrein, Qatar, Emirati e Kuwait. Missili su Tel Aviv | I target dei raid Usa
Città, basi militari e vertici pasdaran: tutti gli obiettivi di Usa e Israele nei raid contro l’IranNelle prime ore, convulse, dell’attacco all’Iran le poche notizie che filtrano dalla repubblica islamica raccontano di un attacco su vasta scala.
Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Pioggia di missili su Teheran, l’asse Usa-Israele apre la guerra; Escalation di attacchi tra Usa, Israele e Iran. L’appello urgente di Amnesty; Guerra all'Iran: il punto sulle operazioni e una prima analisi.
Raid aerei Israele su Teheran e BeirutSettimo giorno dall'attacco Usa-Israele contro l'Iran. Raid aerei israeliani su Teheran e su Shiraz, nel Sud: qui diversi morti, scrive l'agenzia di stampa Irna. Raid Idf anche sulla capitale libanese ... rainews.it
Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - COME E' COMINCIATA LA GUERRATrump: 'Ci sono alcuni buoni candidati per guidare il Paese'. Chiuso lo stretto di Hormuz. Esplosioni a Dubai e Tel Aviv (ANSA) ... ansa.it
“Non siamo in guerra”. Crosetto in Parlamento sull’Iran: Usa e Israele fuori dal diritto x.com
USA-Israele tentano di trascinare alleati nel conflitto Le statistiche fino al 5 indicano che gli attacchi statunitensi e israeliani hanno causato 1230 vittime in Iran. Oltre a colpire obiettivi all'interno del Paese, gli Stati Uniti e Israele hanno esteso le ostilità all'Ocean - facebook.com facebook