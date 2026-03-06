8 aerei israeliani all’aeroporto di Fiumicino dopo raid Usa-Israele su Iran flotta in Italia per far spazio a mezzi militari

Otto aerei israeliani sono arrivati all’aeroporto di Fiumicino dopo un'operazione militare congiunta tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La flotta, composta da velivoli civili, si trova ora in Italia per fare spazio a mezzi militari. Nella notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2026, la compagnia aerea israeliana ha interrotto le attività dello Shabbat per evacuare gli aerei dall’aeroporto di Tel Aviv.