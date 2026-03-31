Quattro persone sono state coinvolte in un'indagine per bancarotta fraudolenta, con i finanzieri di Palermo che hanno sequestrato 18 immobili per un valore totale di circa 4 milioni di euro. L'operazione, disposta dal Tribunale, riguarda l'uso illecito di fondi aziendali per l'acquisto di beni immobili all'asta.

Quattro indagati per bancarotta fraudolenta e 18 immobili sequestrati per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro dai finanzieri del comando provinciale di Palermo, su disposizione del Tribunale. Il sequestro preventivo riguarda tre fabbricati e 15 terreni. Nei confronti della stessa impresa, il Tribunale di Palermo aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale. “La società - si legge in una nota della guardia di finanza - è stata interessata da una serie di distrazioni di capitale, finalizzate all'alienazione del patrimonio aziendale (mezzi e appalti) in favore di altre società appartenenti allo stesso gruppo, nonché al trasferimento di ingenti somme di denaro nei confronti dei vari soci, tutti appartenenti alla stessa famiglia”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - "Usavano i soldi dell'azienda per acquistare immobili all'asta": sequestrati beni per 4 milioni

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