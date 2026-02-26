Smantellata centrale di riciclaggio soldi sporchi di camorra e ' ndrangheta sequestrati immobili e criptovalute per milioni 7 in manette

È stata portata a termine un'operazione che ha smantellato una rete dedita al riciclaggio di denaro sporco proveniente da attività criminali, sequestrando immobili, criptovalute e altri beni di valore. Durante le indagini sono state eseguite numerose perquisizioni e arresti, e vari beni sono stati sottoposti a sequestro. L'intervento ha coinvolto diverse forze dell'ordine a livello internazionale e si è concluso con l'applicazione di misure di prevenzione.

Smantellata centrale di riciclaggio soldi sporchi di camorra e 'ndrangheta, sequestrati immobili e criptovalute per milioni, 7 in manette, tra cui quello che le Forze dell'ordine definiscono "obiettivo di alto valore" del Montenegro. La rete criminale Era una fitta e strutturata rete criminale internazionale quella che riciclava i profitti derivanti dalla cocaina per conto della criminalità organizzata italiana: camorra del Vesuviano, alle porte di Napoli, e 'ndrangheta. Gli investigatori l'hanno individuato dopo aver seguito, come da insegnamento del giudice Giovanni Falcone, la pista del denaro, che serpeggiava per tutta Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Smantellata centrale di riciclaggio soldi sporchi di camorra e 'ndrangheta, sequestrati immobili e criptovalute per milioni, 7 in manette Camorra e ‘ndrangheta investivano insieme in Europa: criptovalute, case di lusso, autoArrestate 7 persone nell'ambito di una indagine sul riciclaggio della cocaina in tutta Europa; gli indagati legati al clan Ascione-Papale di Ercolano... Leggi anche: Riciclaggio di denaro per 500mila euro: blitz della Finanza, sequestrati 33 immobili nel Ferrarese Temi più discussi: Smantellata rete internazionale di riciclaggio: sequestri per un miliardo; Cuneo, Smantellata dalla Guardia di Finanza un’organizzazione transnazionale di truffe online e riciclaggio; Furti auto a Milano: i ladri hanno un nuovo trucco, ecco come proteggersi; Furti e riciclaggio di moto, smantellata rete criminale - POP. Napoli, smantellata centrale operativa di truffe agli anziani, otto arrestiSmantellata una centrale operativa delle truffe. I carabinieri della Tenenza di Ercolano tra Napoli, Ercolano, Cercola, Angri e Boscotrecase, hanno arrestato 8 persone - tra le quali 3 donne - ... napoli.repubblica.it In Campania smantellata centrale operativa delle truffeMilano, 2 gen. (askanews) - In Campania smantellata una centrale operativa dedicata alle truffe conto gli anziani, grazie a una operazione dei carabinieri della Tenenza di Ercolano che hanno eseguito, ... quotidiano.net >>>Pisa, blitz all'alba nel cuore della città: smantellata centrale dello spaccio facebook