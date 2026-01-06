La Guardia di Finanza di Livorno ha eseguito un sequestro preventivo di circa 600 mila euro e otto immobili nei confronti di un professionista livornese, accusato di aver sottratto denaro all’erario. L’operazione, disposta dal Tribunale, riguarda un commercialista non iscritto all’Ordine dei Commercialisti, coinvolto in una vicenda di presunta evasione fiscale.

La Guardia di Finanza di Livornoha eseguito l’ordinanza di sequestro preventivo per 600 mila euro, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, nei confronti di un noto professionista livornese, che ha svolto attività di commercialista pur non essendo iscritto all’Ordine dei Commercialisti. Sequestrati anche sei immobili a Livorno e due nel Comune di Abetone Cutigliano. Il professionista, a fronte dei bonifici ricevuti dai clienti, quantificati in oltre 1,4 milioni di euro affinché provvedesse per conto loro al pagamento delle imposte, ha versato all’Erario solo 127 mila euro, utilizzando la parte rimanente per scopi personali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Soldi sottratti all’erario. Sequestrati otto immobili

