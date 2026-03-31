USA T-Bond | prezzi accelerano dopo parole Powell Ecco perchè

I prezzi dei titoli di stato statunitensi a lungo termine sono aumentati rapidamente dopo le dichiarazioni del presidente della Federal Reserve. Questa reazione si è verificata mentre il mercato ha preso atto delle parole del funzionario, che hanno influenzato le aspettative sugli sviluppi futuri della politica monetaria. Nel frattempo, il costo del petrolio è salito a causa delle tensioni nel Medio Oriente, legate al conflitto con l’Iran.

Il rialzo dei prezzi del petrolio legato al conflitto con l’Iran non significa che la Federal Reserve reagirà automaticamente con una stretta monetaria: è questa l’indicazione ar rivata ieri dal presidente Jerome Powell, intervenuto ieri a Harvard, che ha sottolineato come la politica monetaria americana sia “ in una buona posizione” per attendere e valutare gli sviluppi. Tassi, Powell cerca di arginare timori rialzi. Tradotto: l’istituto, ovviamente, è alla finestra e monitorerà le aspettative d’inflazione che “restano ben ancorate”, ha detto Powell, ribadendo l’impegno della banca centrale a raggiungere l’obiettivo d i un’inflazione al 2%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - USA, T-Bond: prezzi accelerano dopo parole Powell. Ecco perchè Articoli correlati Leggi anche: Fed, Powell: ecco perché l’indipendenza della banca centrale è importante Istat: prezzi carrello spesa accelerano a +2,2 per cento a dicembreNel mese di dicembre, si osserva un’accelerazione nel ritmo di crescita annuale dei prezzi del carrello della spesa, passando da un incremento del... Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Cina in profondo rosso (-4,2%), Kospi -6,5%: crollano oro e bond. Nel mirino dell’Iran chi compra Treasury Usa; T-bond, la soglia del dolore che fa arretrare Trump in Iran; Analisi di Bitcoin: Ecco come i titoli del Tesoro USA potrebbero influenzare la guerra di Trump contro l'Iran e BTC; Gli Usa verso l’invasione dell’Iran. Tensioni in Borsa. T-Bond: prezzi contrastati dopo Pil Usa debole e inflazione ancora alta(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 13 mar - I prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi sono contrastati, ma in generale poco mossi, dopo gli ultimi dati economici. La crescita economica nel quarto ... borsaitaliana.it I rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona scendono leggermente, con il Bund decennale al 3,04% e il Btp sotto il 4%. Anche il T-bond Usa registra un calo, riflettendo un clima di incertezza economica - facebook.com facebook Inazuma Eleven: Victory Road annuncia il quarto update gratis 'The Rising Bond', con data di uscita x.com