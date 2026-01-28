Fed Powell | ecco perché l’indipendenza della banca centrale è importante

La Fed di Jerome Powell ribadisce l’importanza dell’indipendenza della banca centrale. Durante un intervento a Roma, Powell ha spiegato che questa autonomia serve a mantenere la stabilità economica, evitando che interessi politici influenzino le decisioni sulla politica monetaria. La separazione tra le istituzioni finanziarie e il governo è fondamentale per garantire decisioni più obiettive e mirate.

Roma, 28 gen. (askanews) – Quella della autonomia della Banca centrale, “è una architettura istituzionale che ha servito bene l’interesse pubblico: avere la separazione” rispetto alla politica e “non avere cariche pubbliche elettive con il controllo diretto sulla politica monetaria”. Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell nella conferenza stampa al termine del direttorio (Fomc). “E la ragione – ha spiegato – è che la politica monetaria può essere usata per influenzare le elezioni. Questo non riguarda solo gli Usa, ma tutte le economie avanzate”. Questo dell’autonomia della politica monetaria è l’unico elemento su cui Powell ha ritenuto di intervenire, nella conferenza stampa, rispetto alle continue tensioni tra la Fed e la Casa Bianca.🔗 Leggi su Ildenaro.it

