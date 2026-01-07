Istat | prezzi carrello spesa accelerano a +2,2 per cento a dicembre

Secondo i dati Istat, a dicembre i prezzi dei beni di consumo nel carrello della spesa sono aumentati del 2,2 per cento rispetto all’anno precedente, rispetto al +1,5 per cento del mese precedente. Questo incremento evidenzia un’accelerazione nel costo della spesa quotidiana, riflettendo le variazioni del mercato e delle dinamiche inflazionistiche in atto.

Nel mese di dicembre, si osserva un’accelerazione nel ritmo di crescita annuale dei prezzi del carrello della spesa, passando da un incremento del +1,5 per cento a un più marcato +2,2 per cento. Anche i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto mostrano un andamento simile, con una crescita che sale dal +2,0 per cento al +2,2 per cento. Questi dati sono emersi dal report dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) riguardante i prezzi al consumo per il mese di dicembre. L’aumento congiunturale dell’indice generale è principalmente influenzato dall’incremento dei prezzi dei servizi legati ai trasporti, che registrano un +3,1 per cento, anche a causa di fattori stagionali, insieme a un aumento dei prezzi degli alimentari non lavorati, che crescono dello +0,4 per cento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

