Befana nel reparto di Oncoematologia pediatrica | caramelle ai piccoli e 10mila euro per la ricerca sui tumori

In occasione della Befana, la “Band di Babbo Natale onlus” ha donato 10.000 euro al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Un gesto di solidarietà che si inserisce nel supporto alle famiglie e ai piccoli pazienti, contribuendo anche alla ricerca sui tumori infantili. La donazione sottolinea l’importanza di iniziative di vicinanza e sostegno alle strutture sanitarie dedicate ai bambini.

LECCE – La "Band di Babbo Natale onlus" dona una somma di 10mila euro al reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. La cerimonia nella mattinata di ieri, in occasione dell'Epifania, alla presenza della primaria Titti Tornisello.Una Befana ha raggiunto i piccoli.

Befana Barocca, solidarietà per i piccoli pazienti dell'oncologico pediatrico del "Fazzi" - Un' Epifania di solidarietà e vicinanza ha illuminato il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell' Ospedale " Vito Fazzi " di Lecce, dove i soci del Rotaract Club Lecce Barocco, guidato dalla ... leccesette.it

Un gesto di solidarietà del Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale che trasforma ... #pediatria #LOCRI #befana #PoliziaPenitenziaria #OSPEDALE - facebook.com facebook

ASSOCIAZIONE CULTURALE “ASSOCIAZIONI CONGIUNTE APS” DONA CALZE DELLA BEFANA AI BAMBINI DEL REPARTO DI PEDIATRIA DELL’OSPEDALE DI MATERA: REPORT E FOTO x.com

