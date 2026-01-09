Incidente a Collazzone si ribalta il rimorchio di un mezzo agricolo

Questa mattina a Collazzone, i Vigili del Fuoco di Perugia sono intervenuti per un incidente che ha visto il ribaltamento di un rimorchio di un mezzo agricolo. L’evento ha coinvolto principalmente la sede stradale, creando disagi al traffico locale. Nessuna persona è rimasta ferita; l’intervento si è concentrato sulla messa in sicurezza dell’area e sulla rimozione del mezzo coinvolto.

I Vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti questa mattina in località Collazzone per il ribaltamento di un rimorchio agricolo che occupava gran parte della sede stradale. Sul posto è stata inviata una squadra operativa supportata dall'autogru, proveniente dal comando di Perugia, per le.

