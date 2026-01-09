Rimorchio agricolo si ribalta in mezzo alla strada l’intervento dei vigili del fuoco

Un rimorchio agricolo si è ribaltato questa mattina lungo la strada a Collazzone, in provincia di Perugia. L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione. Nessuna informazione definitiva su eventuali feriti al momento, ma le autorità stanno lavorando per chiarire le cause dell’accaduto.

Collazzone (Perugia), 9 gennaio 2026 – Grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 9 gennaio, in località Collazzone, in provincia di Perugia. I vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti per il ribaltamento di un rimorchio agricolo che occupava gran parte della sede stradale. Sul posto è stata inviata una squadra operativa supportata dall'autogru proveniente dal comando di Perugia per le operazioni di sollevamento e rimozione del mezzo. Non si segnalano persone coinvolte. Presenti anche i Carabinieri di Marsciano per i rilievi e la gestione della viabilità. L'intervento è concluso e l'area è stata messa in sicurezza.

