E' in pericolo di vita e scatta il soccorso d' urgenza | un volo militare lo porta da Pantelleria a Palermo

Nella notte di ieri, un intervento di soccorso urgente ha trasportato un uomo di 44 anni in imminente pericolo di vita da Pantelleria a Palermo. Il trasferimento è stato effettuato con un velivolo militare C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa, garantendo un’assistenza immediata e sicura in una situazione critica.

Si è concluso ieri notte un trasporto sanitario per un 44enne che necessitava di un trasferimento immediato al Policlinico del capoluogo. La Prefettura di Trapani ha coinvolto la sala operativa dell’Aeronautica: in azione la 46esima Brigata Aerea di Pisa, uno dei reparti in prontezza operativa per questo tipo di missioni Si è concluso nella notte di ieri un trasporto sanitario d’urgenza a favore di un uomo di 44 anni, in imminente pericolo di vita, effettuato con un velivolo C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa. Il paziente necessitava di un trasferimento immediato al Policlinico di Palermo, struttura adeguata per il trattamento del caso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Si alza in volo l’Aeronautica Militare: bambino di 12 anni in pericolo di vita ricoverato d’urgenza al Circolo di Varese Leggi anche: Neonata di due giorni in pericolo di vita: volo d'urgenza da Alghero al Gaslini Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Incendio al Grattacielo, scatta il piano d'emergenza: i residenti accolti al Palapalestre; Anziana cade sull’argine, resta a lungo al freddo. Salvata dai carabinieri; Con l’auto a forte velocità falcia due passanti e se ne va: incastrato dai frammenti dello specchietto; Agguato a colpi di pistola, scatta un fermo. Roma: due aggressioni in zona Termini, un uomo e’ in pericolo di vita, indagini in corso - Nella tarda serata di ieri, si sono verificate due violente aggressioni nella zona della stazione Termini, a Roma, a distanza di circa un'ora l'una ... romadailynews.it Soccorso aereo, trasportato 12enne in pericolo vita da Capodichino a Malpensa - Il 31° Stormo dell'Aeronautica Militare ha concluso un trasporto sanitario d'urgenza di un bambino di 12 anni in pericolo di vita. ilmattino.it Accoltellato in strada a Milano, operato e in pericolo di vita - È ancora in pericolo di vita il 31enne originario del Gambia accoltellato la notte scorsa in via Vitruvio, angolo via Lepetit, a Milano. ansa.it Allarme bocconcini avvelenati nelle strade cittadine, l’assessora: «Rischio ipotetico, stiamo indagando» – ecco dove In pericolo la vita degli animali: «Segnalateci ritrovamenti sospetti» - facebook.com facebook Un ragazzo in imminente pericolo di vita non può aspettare, nemmeno a #Natale. Per lui un #G650 del 31° Stormo dell’ #AeronauticaMilitare in volo da Reggio Calabria a Milano per raggiungere il Policlinico San Matteo (PV).Volo autorizzato dalla Presidenza x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.