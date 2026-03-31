Uomini e Donne Ernesto e Cristiana sono andati a convivere | L’amore vero è scegliersi ogni giorno

Cristiana Anania ed Ernesto Passaro hanno deciso di condividere la vita insieme, trasferendosi a vivere sotto lo stesso tetto. La coppia, nota per la partecipazione a una trasmissione televisiva, ha annunciato questa scelta, sottolineando che la loro relazione si basa sulla volontà di scegliersi ogni giorno. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico dell’ex tronista.

Cristiana Anania ed Ernesto Passaro sono andati a vivere insieme dopo Uomini e Donne, le speciali parole dell’ex tronista. Dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne procede a gonfie vele la storia d’amore tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, proprio come avevano già anticipato hanno iniziato a vivere insieme. I due si erano detti pronti per la convivenza quasi subito, avevano infatti rivelato che non volevano stare separati ma vivere il loro amore quotidianamente. Nei giorni scorsi l’ex tronista ha pubblicato un post dove fa riferimento alla convivenza e al loro rapporto, nella didascalia si legge: “A meno di due mesi dalla scelta, una scelta che ci ha stravolto la vita, nel vero senso della parola. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Uomini e Donne, Trono Classico - Cristiana è pronta per la scelta

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