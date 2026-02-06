Uomini e Donne Cristiana ed Ernesto si sono già fatti un tatuaggio di coppia

Cristiana ed Ernesto, i due protagonisti di Uomini e Donne, hanno deciso di imprimere il loro amore sulla pelle. I due si sono già fatti un tatuaggio di coppia, scegliendo di portare con sé un ricordo permanente della loro relazione. La coppia ha condiviso la decisione sui social, attirando l’attenzione dei fan. Ora, tra commenti di supporto e curiosità, si aspettano le prossime mosse di questa storia.

A pochissime settimane dalla scelta a . Sono trascorsi pochi giorni da quando su Canale 5 è andata in onda la scelta di Cristiana Anania ad Uomini e Donne. Come è noto, la tronista ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi insieme ad Ernesto Passaro e i due hanno così dato il via a una bellissima storia d’amore. In queste ore intanto la coppia ha registrato un’emozionante intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, che andrà in onda su Canale 5 questo weekend. Come si legge dalle anticipazioni, riportate da Lorenzo Pugnaloni, Cristiana ed Ernesto hanno deciso di fare un passo importate. 🔗 Leggi su Novella2000.it

