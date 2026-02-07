Uomini e Donne | grande passo per Ernesto e Cristiana

Ernesto Passaro e Cristiana Anania hanno fatto un passo importante. I due continuano a frequentarsi anche fuori dal programma e sembrano intenzionati a costruire qualcosa di serio. La loro storia sta prendendo una piega diversa, più stabile, e già si parla di un possibile ritorno in tv, questa volta a Verissimo, per raccontare meglio il loro percorso.

Uomini e Donne continua a regalare sorprese anche a telecamere spente. Ernesto Passaro e Cristiana Anania sembrano aver imboccato una strada che va oltre l’entusiasmo del momento, con un racconto che promette di emozionare anche a Verissimo. La coppia sarà ospite sabato 8 febbraio 2026 da Silvia Toffanin, ma in rete sono già circolate le prime indiscrezioni sull’intervista. Lucia Marino è fuori da Uomini e Donne: il motivo Uomini e Donne, Ernesto e Cristiana a Verissimo: le anticipazioni. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, l’intervista a Verissimo sarà tutt’altro che di routine. Uomini e Donne, in queste settimane, ha acceso i riflettori su un percorso seguito con attenzione e la chiacchierata con Silvia Toffanin avrebbe un taglio molto personale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Dopo la fine della trasmissione Uomini e Donne, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro annunciano di essere ancora insieme.

Nella registrazione di Uomini e Donne del 12 gennaio, Cristiana ha annunciato la sua decisione e ha scelto Ernesto come suo corteggiatore.

Uomini e Donne, Trono Classico - Lo sfogo di Cristiana

