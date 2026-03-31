Un'organizzazione civica ha realizzato uno spot in bianco e nero con tre donne, affrontando un tema legato a un meccanismo che porta molte donne a sentirsi inadeguate e a dubitare del proprio valore. Il progetto mira a evidenziare una forma di ingiustizia meno visibile, che non si manifesta come discriminazione o pregiudizio evidente, ma che riguarda un senso di inadeguatezza diffuso.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Un'organizzazione civica, tre donne, uno spot in bianco e nero. E un messaggio semplice ma necessario: se ce l'hai fatta, non è stata fortuna. È stato merito tuo. Il progetto sociale per parlare di quel meccanismo che convince milioni di donne di non valere abbastanza C’è una forma di ingiustizia, molto sottile, che non è una discriminazione, un pregiudizio altrui o un ostacolo visibile. Non viene da fuori, infatti. Viene da dentro. È quella voce che, nel momento del successo, sussurra: «Ma sei sicura di meritarlo davvero? Forse è stata fortuna». Non è un pensiero strano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un'organizzazione civica, tre donne, uno spot in bianco e nero. Il progetto sociale per parlare di quel meccanismo che convince milioni di donne di non valere abbastanza e di non meritarsi la posizione alla quale arrivano

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