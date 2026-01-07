Armi sulla nave Capucine a Piombino la denuncia di Donne in Nero e M5s | No alla trasformazione di porti civili in hub di guerra

Il coordinamento Donne in Nero di Piombino e il M5S hanno denunciato l’arrivo della nave Capucine, battente bandiera maltese, nel porto di Piombino. La nave, utilizzata per il trasporto di armamenti e materiali logistici, solleva preoccupazioni sulla trasformazione dei porti civili in hub di guerra. La notizia si inserisce in un contesto di attenzione crescente sulla sicurezza e sulla gestione delle attività militari nei porti italiani.

A segnalarne l'arrivo era stato il coordinamento Donne in Nero di Piombino il giorno prima dell'attracco nello scalo cittadino della nave Capucine, la ro-ro cargo battente bandiere maltese utilizzata per il trasporto e “rifornimento di armamenti e strumenti logistici”. Ieri, martedì 6 gennaio, a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

