Abodi sicuro | Quello che vogliamo è che gli stadi italiani siano in linea almeno con quelli europei ma…

Abodi assicura che il suo obiettivo è rendere gli stadi italiani almeno al livello di quelli europei. La sua dichiarazione arriva in un momento di discussione sulla sicurezza e sugli investimenti nel calcio. Abodi non nasconde che ci sono ancora passi da compiere, ma insiste sulla volontà di migliorare le strutture per garantire maggiore sicurezza e comfort ai tifosi. La questione resta al centro del dibattito tra club, istituzioni e pubblico.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.