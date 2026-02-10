Abodi sicuro | Quello che vogliamo è che gli stadi italiani siano in linea almeno con quelli europei ma…
Abodi assicura che il suo obiettivo è rendere gli stadi italiani almeno al livello di quelli europei. La sua dichiarazione arriva in un momento di discussione sulla sicurezza e sugli investimenti nel calcio. Abodi non nasconde che ci sono ancora passi da compiere, ma insiste sulla volontà di migliorare le strutture per garantire maggiore sicurezza e comfort ai tifosi. La questione resta al centro del dibattito tra club, istituzioni e pubblico.
UEFA, Michele Uva sicuro: «Stadi? L’Italia ha tempo fino all’1 ottobre 2026 per i 5 stadi che può presentare e l’Allianz Stadium è l’unico al momento che ha i parametri»
Euro 2032: Abodi, il Commissario stadi non significa un 'libera tutti'(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Noi stiamo applicando una norma dello Stato, quello che vogliamo è che gli stadi italiani siano in linea almeno con quelli europei ma il tempo a disposizione è poco. Nelle fun ... msn.com
Lazio, Abodi: Flaminio? Importante recuperare, è il momento di cambiareLe parole del ministro dello sport e i giovani riguardo la necessità di riqualificare gli stadi italiani: biancocelesti spettatori interessati ... msn.com
Oristano. Sa Sartiglia. La Prefettura L'A.S.I. IL Sindaco. La Fondazione e gli organi di controllo. Non sarà un’avventura. Sarà, semmai, l’ennesima prova di realtà. Da cio' che e' emerso, la legge Abodi non è stata modificata né interpretata in modo creativo: è st - facebook.com facebook
