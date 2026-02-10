Abodi sicuro | Quello che vogliamo è che gli stadi italiani siano in linea almeno con quelli europei ma…

Da calcionews24.com 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Abodi assicura che il suo obiettivo è rendere gli stadi italiani almeno al livello di quelli europei. La sua dichiarazione arriva in un momento di discussione sulla sicurezza e sugli investimenti nel calcio. Abodi non nasconde che ci sono ancora passi da compiere, ma insiste sulla volontà di migliorare le strutture per garantire maggiore sicurezza e comfort ai tifosi. La questione resta al centro del dibattito tra club, istituzioni e pubblico.

Pulisic Milan, rinnovo in stallo: occhio al pericolo Premier League! Il piano di Allegri rischia di saltare Rinnovo McKennie, permane lo stallo: quale futuro per il centrocampista della Juventus? L’Inter e le big europee in agguato! Juventus, il ds Ottolini annuncia: «Contatti in corso per il rinnovo di McKennie! E su Vlahovic.» Khephren Thuram pronto al Derby d’Italia contro Marcus: «Due grandi squadre, sarà difficile per entrambi. Papà? Forse tiferà.» Juve Lazio, ancora polemiche sugli episodi arbitrali: c’è la presa di posizione dell’AIA! Pisa, rebus Tramoni per Hiljemark: col Milan chance dal 1' nel nuovo tridente? Il tecnico prova a dargli una collocazione tattica Verona, ultima chiamata a Parma: Sammarco si gioca tutto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

abodi sicuro quello che vogliamo 232 che gli stadi italiani siano in linea almeno con quelli europei ma8230

© Calcionews24.com - Abodi sicuro: «Quello che vogliamo è che gli stadi italiani siano in linea almeno con quelli europei ma…»

Approfondimenti su Abodi Sicuro

Buoni propositi, come distinguere quelli che ci mettono pressione da quelli che ci fanno stare bene. La coach: «Il vero confronto non è con ciò che eravamo l'anno scorso, ma con come vogliamo sentirci nel tempo»

I buoni propositi possono rappresentare un’opportunità di crescita o un peso di pressione.

UEFA, Michele Uva sicuro: «Stadi? L’Italia ha tempo fino all’1 ottobre 2026 per i 5 stadi che può presentare e l’Allianz Stadium è l’unico al momento che ha i parametri»

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Abodi Sicuro

Argomenti discussi: Inizia il conto alla rovescia per il nuovo stadio Flaminio: Arrivati i documenti dalla Lazio. Il ministro Abodi: È ora di cambiare; Euro 2032: Abodi, il Commissario stadi non significa un 'libera tutti'; Abodi: Il Commissario per gli stadi non significa un libera tutti; Lazio, Abodi: Flaminio? Importante recuperare, è il momento di cambiare.

abodi sicuro quello cheEuro 2032: Abodi, il Commissario stadi non significa un 'libera tutti'(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Noi stiamo applicando una norma dello Stato, quello che vogliamo è che gli stadi italiani siano in linea almeno con quelli europei ma il tempo a disposizione è poco. Nelle fun ... msn.com

abodi sicuro quello cheLazio, Abodi: Flaminio? Importante recuperare, è il momento di cambiareLe parole del ministro dello sport e i giovani riguardo la necessità di riqualificare gli stadi italiani: biancocelesti spettatori interessati ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.