Università via al bando Ipe 2026-2027 | borse di studio e collegi di merito tra Napoli e Bari

Sono state aperte le candidature per il bando IPE 2026-2027 dedicato ai Collegi Universitari di Merito, una struttura che offre supporto residenziale e opportunità di formazione tra Napoli e Bari. Il bando riguarda borse di studio e collegi di merito per l’anno accademico 2026-2027, con l’obiettivo di favorire la crescita personale e l’orientamento professionale degli studenti.

Aprono ufficialmente le candidature per l’anno accademico 2026-2027 ai Collegi Universitari di Merito IPE, realtà formativa che unisce residenzialità, crescita personale e orientamento professionale in un unico percorso strutturato. Promosso dall’IPE (Istituto per ricerche e attività educative), ente senza fini di lucro, il bando è rivolto a studenti italiani e stranieri iscritti o in procinto di iscriversi a corsi di laurea, master, dottorati e percorsi AFAM. Non solo alloggio: il modello dei Collegi di Merito punta su una formazione integrata, che affianca agli studi accademici attività interdisciplinari, incontri culturali e percorsi di sviluppo delle competenze trasversali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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