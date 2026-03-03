Il Ministero dell’Università aggiorna borse di studio aa 2026 2027 | importi minimi a 4.190 euro pendolari e 2.890 euro in sede
Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato il decreto direttoriale n. 175 del 10 febbraio 2026, che stabilisce gli importi minimi delle borse di studio per l'anno accademico 20262027. Per gli studenti pendolari, i valori sono fissati a 4.190 euro, mentre per chi frequenta in sede, l’importo minimo è di 2.890 euro. L’aggiornamento riguarda le nuove soglie stabilite per le borse di studio.
Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato il decreto direttoriale n. 175 del 10 febbraio 2026, che aggiorna gli importi minimi delle borse di studio per l'anno accademico 20262027.
