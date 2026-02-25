“Un segnale tangibile di attenzione verso un modello che ogni anno supporta migliaia di studenti meritevoli in tutta Italia”. Così Carla Bisleri, Presidente della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito, esprime l’apprezzamento della CCUM per lo stanziamento disposto dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che destina 939.209 euro ai Collegi Universitari nell’ambito dell’investimento del MUR a sostegno del diritto allo studio. L’ammissione avviene infatti secondo criteri di merito che premiano la carriera scolastica e accademica, le motivazioni personali e l’impegno extrascolastico. Nei Collegi Universitari di... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Università, Ccum: “939mila euro da Mur premio a modello virtuoso dei Collegi di merito”

