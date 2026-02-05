Unisannio nel mondo con il PNRR | studenti e docenti in viaggio tra Benevento Brasile e Vietnam

L’Università del Sannio si prepara a portare studenti e docenti in viaggio tra Benevento, Brasile e Vietnam. Grazie ai fondi del PNRR, l’ateneo punta a rafforzare la sua presenza internazionale con due nuovi progetti, GPS Education e SULEIA. Le iniziative puntano a favorire gli scambi e a offrire opportunità di formazione in giro per il mondo, mettendo l’università al centro di un network globale.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Università degli Studi del Sannio conferma il suo ruolo centrale nell’alta formazione internazionale avendo ottenuto il finanziamento per due progetti strategici: GPS Education e SULEIA, nell’ambito delle iniziative di mobilità transnazionale (TNE). I progetti, avviati nel 2024 sotto la responsabilità dei docenti Concetta Nazzaro e Biagio Simonetti e finanziati dal programma NextGenerationEU (PNRR), si concluderanno a giugno 2026. Attualmente sono in piena fase di attuazione e stanno generando concrete opportunità di scambio e di sviluppo per la comunità accademica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

