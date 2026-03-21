Il professore Marianelli, rettore dell’Università di Perugia, parteciperà a una trasmissione su Fast News Platform venerdì 27 marzo 2026 alle 17:00. L’intervento durerà un’ora e sarà dedicato a un approfondimento internazionale. L’appuntamento prevede un confronto diretto con il pubblico su temi di attualità e ricerca universitaria. La trasmissione si svolgerà in diretta e sarà visibile online.

Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Massimiliano Marianelli, sarà ospite di Fast News Platform venerdì 27 marzo 2026, eccezionalmente non alle 19:30 ma alle 17:00, per un’ora intensa di confronto e analisi. Sessanta minuti di approfondimento che metteranno al centro il ruolo dell’università contemporanea, le sfide della formazione e il dialogo tra culture, in un contesto sempre più globale e interconnesso. A condurre dalla studio centrale in Italia sarà Antonio Nesci, mentre il dibattito si arricchirà di una dimensione internazionale grazie ai collegamenti con gli Stati Uniti e l’Argentina. Dall’America interverrà Attilio Carbone, mentre dal Sud America sarà presente Liliana Di Masi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il Professor Massimiliano Marianelli live su Fast News Platform: 60 minuti di approfondimento internazionale con il Magnifico Rettore di UniPg

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