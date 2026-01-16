Terni il rettore Massimiliano Marianelli | Costruire una identità forte è la sfida UniPg cresce se cresce Terni
Il rettore Massimiliano Marianelli sottolinea l'importanza di rafforzare l’identità locale, affermando che l’università di Perugia cresce in parallelo a Terni. La quarta edizione del Terni Festival, dedicata a didattica, innovazione, ricerca e territorio, è stata recentemente presentata nella sala consiliare di palazzo Spada, evidenziando il ruolo centrale della collaborazione tra istituzioni e comunità nel percorso di sviluppo della città.
‘Didattica, innovazione, ricerca e territorio’. La quarta edizione del ‘Terni Festival’ è stata presentata nella sala consiliare di palazzo Spada. Ha partecipato il magnifico rettore Massimiliano Marianelli insieme a Dario Guardalben (presidente Conservatorio Briccialdi), gli assessori Viviana. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
