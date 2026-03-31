Uncinetto pomeriggio dedicato alla realizzazione di originali decorazioni
Giovedì 2 aprile alle 15.30 si tiene un laboratorio di uncinetto presso la biblioteca comunale Dino Tebaldi di Ferrara, dedicato alla creazione di decorazioni originali. L’evento è aperto a chi desidera partecipare, offrendo l’opportunità di lavorare a maglia su vari progetti. La partecipazione è rivolta a tutti coloro che vogliono cimentarsi con questa tecnica, senza necessità di iscrizione preventiva.
Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Appuntamento con l'uncinetto giovedì 2 aprile alle 15.30 alla biblioteca comunale Dino Tebaldi di Ferrara. Il pomeriggio sarà dedicato alla realizzazione di originali decorazioni all'uncinetto per la biblioteca. Per maggiori informazioni contattare la biblioteca al numero di telefono 0532 64215 o via mail all'indirizzo [email protected] . 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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