Teatro Sannazaro a Napoli | la storia le decorazioni di Vincenzo Paliotti il caffè dedicato a Luisa Conte

Il Teatro Sannazaro a Napoli apre le sue porte dopo un lungo restauro, che ha portato alla luce dettagli artistici nascosti. La causa è il lavoro di recupero iniziato nel 2022, volto a preservare le decorazioni di Vincenzo Paliotti, che arricchiscono le sale con motivi floreali e motivi classici. Nei locali si trova anche un caffè dedicato a Luisa Conte, artista e figura storica del teatro, che accoglie gli ospiti con un’atmosfera intima e raffinata.

Nel cuore elegante di via Chiaia sorge il Teatro Sannazaro, un’autentica meraviglia napoletana dal design ricercato fatto di velluti, stucchi dorati e quell’atmosfera da salotto ottocentesco che lo ha reso una vera bomboniera culturale. Proprio per questo l’incendio che lo ha colpito nella mattinata del 17 febbraio ha scosso la città intera, toccando non solo un edificio storico ma un pezzo di memoria collettiva. Basti pensare che proprio nel Teatro Sannazaro Luisa Conte ha costruito gran parte della sua leggenda, trasformando quel palco in una casa artistica e affettiva. E raccontare il Sannazaro oggi significa inevitabilmente raccontare anche lei, la donna che lo ha reso vivo, amato e profondamente napoletano. 🔗 Leggi su Dilei.it

Il Teatro Sannazaro di Napoli è andato in fiamme questa notte, causando il crollo della cupola e l'intossicazione di alcune persone.

